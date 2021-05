CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno por austeridad sea el responsable de la tragedia del Metro que dejó 26 muertos.

El tabasqueño aseguró que periodistas y "la cúpula del poder" lo culpan porque ya no se les da dinero. Hizo referencia a Joaquín López-Dóriga y Héctor Aguilar Camín.

Que porque hay una política de austeridad, es decir, como no hay derroche en el gobierno, no se les da dinero a ellos y a todos los de la cúpula del poder como era antes, pues yo soy el responsable de la tragedia de Tláhuac", aseveró el presidente de México.

Dijo que lo culpan a pesar de que en la investigación pudiera salir que la responsabilidad tenga que ver con la construcción, con el cálculo estructural, con debilidad de la trabe, con hundimientos, con la falta de mantenimiento.

¡No, es el presidente, el culpable. Pero, claro, López-Dóriga, Héctor Aguilar Camín, pues eran los predilectos del régimen, entre otros. Pero ni modo que yo me esté preocupando tanto por esas opiniones. Me ocupo, por que es mi trabajo, pero a mí lo que me importa es la opinión del pueblo".