Después de que la Fiscalía diera a conocer que citó al ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya para una investigación, AMLO aprovechó nuevamente en su mensaje para decirle al panista ‘qué lo suyo no es la venganza. “yo no te mandé a que hiciera esas cosas”.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, fue desde Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a dejar en clase que no existe ninguna persecución en contra del excandidato presidencial Ricardo Anaya.

De igual manera, el mandatario le pidió no salir del país para defenderse de las acusaciones de la entrega de sobornos para aprobar la Reforma Energética en el sexenio pasado.

Ahora, con este asunto del señor, joven todavía (Ricardo) Anaya, víctima; acusándome a mí. Está como para decirle ‘¿yo por qué? Yo no te mandé a que hiciera esas cosas, ¿No te diste cuenta? ¿Pensabas de que no iba a suceder nada?’”, comentó AMLO.

Por su parte, AMLO también aprovechó para destacar que no es idea suya, pero que tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex.

“Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, (Emilio) Lozoya. Ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética. Ese es el fondo del asunto”, dijo López Obrador.

AMLO afirma no tener nada contra Ricardo Anaya

Fue el mismo AMLO que le dedicó al tema varios minutos en su mensaje y rechazó que la situación contra Ricardo Anaya se trate de persecución política.

No hay persecución para nadie, no es mi fuerte la venganza. Lo de este señor, Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso y si es inocente, presentar la pruebas y defenderse con la verdad, pero no echarme la culpa a mí y decir ‘ya me voy’”, comentó.

