Ciudad de México. Pese a la ola de violencia y masacres que se viven en Aguililla, Michoacán, AMLO respondió desde Palacio Nacional al ser cuestionado sobre la inseguridad de esta zona que seguirá diciendo que ‘abrazos, no balazos, aunque se burlen’.

Asimismo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue claro al decir que su Gobierno no quiere confrontación y pérdida de vidas humanas.

"Conozco El Aguaje, Aguililla, toda esa región y el pueblo de Michoacán y es un pueblo bueno, un pueblo trabajador, entonces que no se dejen llevar, que no los enganchen, porque hay dos o tres grupos. Entonces, quieren apoderarse de territorios y provocar confrontación y pérdida de vidas humanas.

Y nosotros no queremos eso, no queremos que nadie pierda la vida y aquí incluyo a todos, no quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas, no quiero que pierda la vida nadie, no estoy de acuerdo con la vía violenta, soy pacifista, aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen voy a seguir diciendo, abrazos, no balazos", dijo en conferencia.