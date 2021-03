AMLO tacha a mujeres de provocadoras en marcha y muestra foto para comprobarlo

CDMX.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador mostró una foto de algunas mujeres provocando un incendio frente a policías durante la marcha del Día Internacional de la Mujer.

Andrés Manuel López Obrador criticó a las mujeres provocadoras durante las marchas y dijo que por parte de las policías "se portaron muy bien los elementos de seguridad, las mujeres policías".

El presidente de México señaló que durante la marcha hubo un momento muy difícil, cuando incendiaron con gasolina parte de una valla de mujeres policías.

Andrés Manuel López Obrador dijo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le habló para informarle sobre las agresiones contra las policías, por lo que se requirió de policías hombres.

A las mujeres de la marcha les dijo: "estos provocadores le buscan, es que haya daños mayores. Si con lo que pasó la prensa de España, Inglaterra, Nueva York, los principales periódicos lo dan como gran noticia. Imagínense si hubiese pasado a mayores".

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cayeron "en la trampa".

"La verdad da tristeza y avergüenza. Esto (mientras señala la foto), y estas que están aquí son mujeres".

Dijo que su gobierno impulsará los derechos humanos, la no violencia, persuadiendo, pero lanzó otra crítica a las mujeres.

"La gente no está de acuerdo con esto, no puede estar de acuerdo, por eso ante una causa tan noble que son los derechos de la mujer, no llenan el zócalo", señaló.