CDMX.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar del pasado y sostuvo que ganó en 2006. Ahora, su primicia fue que un ejecutivo de Televisa le dijo que en ese año ganó, pero tenía que defender su triunfo.

Según el presidente de México, Bernardo Gómez, actual ejecutivo de Televisa, le habría avisado en 2006 que las encuestas de salida lo daban como ganador.

Como a las 6 de la tarde recibí una llamada de Bernardo Gómez, de Televisa: 'ya ganaron, o ya ganaste, nada más que defiendan el triunfo porque no van a querer entregarles la Presidencia'", confesó por primera vez Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de México aseguró que "la señora Covarrubias" (ya fallecida) le entregó un trabajo de encuestas de salida, en la que presuntamente en todas iba arriba.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que semanas antes de la elección comió con Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez, presuntamente le entregaron un supuesto proyecto de decreto presidencial que buscaba expropiar Televisa.

Como una semana antes de la elección me tocó comer con Emilio Azcárraga, con Bernardo Gómez, básicamente con ellos dos, y me entregan un decreto presidencial, un proyecto de decreto que yo supuestamente había elaborado, utilizaban mis palabras, ahí lo tengo de recuerdo, porque me quedé con él, en donde yo iba a expropiar Televisa", aseguró.