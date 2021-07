Captan a otro hermano de AMLO recibiendo dinero de David León; Arrastra el mar a dos estudiantes de la UNAM, ambos mueren; estas y 8 noticias más importantes de hoy 08 de julio de 2021

Bienvenido a este producto de periódico AM, a partir de ahora recibirás esta notificación directo en tu navegador mobile o escritorio para enterarte de lo más importante en León, Guanajuato y México, además de lo más visto en nuestro sitio.

Circula un video en redes sociales que muestra el momento en que Martín Jesús López Obrador, hermano menor del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibe dinero de David León. De acuerdo con las grabaciones presentadas en Latinus, León Romero hizo la entrega de estos recursos en su casa de dicha entidad en 2015, año en que Morena participó en su primera elección como partido político.

Lo que parecía un viaje tranquilo terminó en tragedia cuando dos estudiantes de la Universidad Autónoma de México (UNAM) murieron al ser arrastrados por la corriente del mar de las playas de San Agustinillo, en Santa María Tonameca. Las víctimas se tratan de Andrea Hernández Mendoza de 20 años, originaria de Veracruz; así como de Daniel Pérez Carrera de 20 años también, él proveniente de Oaxaca.

Tras el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití, el primer ministro en funciones, Joseph, decretó un "estado de sitio" de dos semanas tras el asesinato de Moïse. Según informó el medio The New York Times, aún no está claro exactamente qué implica el "estado de sitio" aunque parece significar 15 días de ley marcial.

Mediante un comunicado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), advirtió sobre el consumo de cubos de pollo. En la Revista del Consumidor, la Profeco detalló que estos cubos tienen en la información nutricional como fécula de maíz, colorantes, saborizantes naturales y artificiales. Sin embargo, un ingrediente que más preocupa a los especialistas es el glutamato monosódico.

Después de que un ducto marino de Pemex se incendiara en el mar, la asociación no gubernamental Greenpeace denunció que animales marinos también fueron víctimas de la explosión. En un comunicado, Greenpace pidió parar el “ecocidio”, lanzando una petición para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a la Secretaría de Energía que inviertan en energías limpias.

