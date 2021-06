VIDEO 'El Tren Transístmico no nos paga, señor': interrumpen a AMLO durante conferencia

Tepuxtepec.- El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue interrumpido por un ciudadano para reclamar un supuesto falta de pago de una empresa del Tren Transístmico.

Este domingo el mandatario se encontraba supervisando los trabajos de construcción de la carretera Mitla-Tehuantepec, sin embargo, durante su discurso fue interrumpido por Carlos Reyes quien aseguró que la deuda asciende a más de un millón de pesos.

¡El Tren Transístmico no nos paga, señor, ¡el Tren Transístmico no nos están pagando!”, arengó Reyes para llamar la atención del titular del Ejecutivo, mientras era detenido por elementos de la Ayudantía del Presidente, apoyados por militares vestidos de civil.

Ahora te vamos a atender, espéranos, espérame, ahora te atendemos con mucho gusto”, le respondió el Mandatario.

Reyes burló el cinturón de seguridad dispuesto por elementos del Ejército, atravesado una cañada atrás de las mamparas donde se detalla el avance de la obra.

No nos han pagado desde hace nueve meses. Es una empresa (Hermes) que ganó una licitación, y esta empresa a su vez depende del gobierno que tengo entendido ya bajo el recurso, pero la empresa no lo ejerce”

- ¿Cruzaste por la cañada?

- “Sí, tuve que tomar una vereda no tan complicada porque realmente es una escorrentía que está empinada, tuve que arriesgarme por donde baja el agua pluvial”

- ¿Qué te dijo el presidente?

- “Muy atento me escuchó, me recibió y me canalizó con el secretario de gobernación y a su vez con la SCT”.

Su empresa elabora estudios de impacto ambiental, de estudios de rescate de flora, fauna, de agua, de suelo, todo lo que tenga que ver con el tren.

Con información de Agencia EL UNIVERSAL

FRG