Ciudad de México.- Ricardo Anaya, criticó la Consulta Popular, liderada por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), argumentando que se trataba de un “engaño”.

Mediante redes sociales el excadidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), destacó los recursos económicos que serán utilizados para la consulta del próximo 1 de agosto.

Así mismo, expresó que un voto en esta consulta para enjuiciar a expresidentes significa tirar millones de pesos.

El excandidato también mencionó que el actual presidente está buscando la forma de mantener “ocupados” con consultas e informes “inútiles”.

López Obrador quiere es tenernos ocupados un país de leyes los delitos se persiguen, no se consultan, en un país con Estado de derecho no hay necesidad de preguntar si se aplica o no se aplica la ley. Si alguien cometió algún delito, se le debe aplicar la ley. No hay nada que consultar”, expresó.