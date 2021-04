CDMX.- Porfirio Muñoz Ledo dijo estar preocupado por el rumbo que está tomando el Gobierno de AMLO en el cual observa una tendencia concentradora del poder.

Por ello se manifestó en contra de “el país de un solo hombre” por lo que llamará a académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos a defender la Constitución.

El legislador de Morena adelantó a periodico Reforma que convocará a crear un Frente Amplio en Defensa de la Constitución para bloquear las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar con los órganos autónomos.

"Se trata de que defendamos la Constitución, reflexionando y haciendo propuestas. De defender la autonomía de las instituciones como el INE, el Inegi, el INAI y todos los órganos autónomos constitucionales, producto de un avance democrático que impulsamos muchos sectores", indicó.

Este Frente, expuso el diputado, acudirá al Poder Judicial como Amicus Curae ante las posibles acciones de inconstitucionalidad contra la prolongación del mandato del presidente de la Corte.

"Vamos a parar esto. Es momento de pararlo y es momento de la restauración de la democracia"

Se dijo convencido de que la Corte, con la excusa del Ministro presidente, rechazará este acto de sumisión del Poder Legislativo con la llamada Ley Zaldívar.

En entrevista, el ex presidente de la Cámara de Diputados expresó su preocupación por el rumbo que está tomando el actual gobierno, en el que advierte peligrosas tendencias concentradoras de poder, pues pareciera, apuntó, estar rodeado de gente de derecha que lo llevan a que no sea un gobierno de izquierda.

Tras afirmar que el Frente tienen cabida todos los que coincidan en la defensa de la Carta Magna, Muñoz Ledo consideró prioritario apoyar a los órganos autónomos como el INE, el INEGI y e INAI.

"La autonomía fue un avance democrático y se le ataca sin razón, pues el gobierno está contra todo organismo autónomo"

En el caso del organismo electoral, admitió errores y excesos, pero recordó que es una institución cuya institucionalidad es importante defender.

Está en desacuerdo con AMLO de incorporar a INE con el Poder Judicial

Al preguntarle sobre la idea expresada ayer por AMLO de incorporar al INE al Poder Judicial, Muñoz Ledo expresó su desacuerdo.

"Estas expresiones solo se explican en razón de que Obrador cree que ya se 'comió' al Poder Judicial, pero el INE tiene que mantener su autonomía", indicó.

Como dirigente del PRD, Muñoz Ledo participó en el diseño de la reforma electoral de 1994.

"Me parece culposo o doloso ignorar que nosotros impulsamos en 94 esa autonomía con los hombres más honorables entre los que estaban su actual colaborador José Agustín Ortiz Pinchetti, Miguel Ángel Granados Chapa, José Woldenberg", añadió.

Sin embargo, recordó que la idea de que la Corte sea la última instancia en materia electoral es una vieja idea que se ha venido analizando.

También admitió que el actual diseño del Tribunal Electoral federal requiere ajustes jurídicos y técnicos, pero en favor de la democracia.

"En el plano inmediato, la seguridad de la Nación y la continuidad de la democracia dependen de la Corte, ese es el tema", insistió.

Quiere AMLO ‘borrar’ a INE





De acuerdo a AMLO el INE resulta caro y es un órgano que no defiende la democracia./Foto: Agencia Reforma

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó una reforma para que INE pase a ser parte del Poder Judicial, pues, dijo, ahora no es un organismo verdaderamente autónomo.

"Sí (estaría contemplado), pues miren lo que hicieron (...) Sí, claro, pero además costosísimo, es el órgano electoral más costoso en el mundo y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracia, pues solo que seamos masoquistas, ¿cómo se va a permitir eso?

"Antes, con el régimen autoritario, antidemocrático y corrupto pues se necesitaba para hacer los fraudes, para que quedaran los mismos, para que siguiera el saqueo, sí, por eso ganan muchísimo", aseguró en conferencia.

“Estos órganos (autónomos) no tienen como misión garantizar la democracia sino impedir que haya democracia, aunque parezca increíble o inaceptable pero cómo descalificar desde arriba con órganos facciosos que fueron integrados por componendas de partidos”

En caso de que vuelvan los organismos a las Secretarías de Estado, ¿a qué Secretaría llegaría el INE?, se le insistió.

"No, no, no, tiene que ser autónomo verdaderamente, es que ahora no lo es, y podría estar en el Poder Judicial, en un poder autónomo e independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo, pero ya lleva tiempo", respondió.

El Mandatario federal aprovechó para pedir al Instituto y a los consejeros electorales que rindan cuentas sobre el presupuesto, y adelantó que en su conferencia mostrará lo que se destina al organismo y a partidos políticos. (Con información de Reforma)