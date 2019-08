AMLO acepta posible desabasto de medicamentos; investigarán muerte de niña con cáncer

CDMX.- Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador "aceptó sin conceder" un posible desabasto de medicamentos y aseguró que se investigara la muerte de una niña por cáncer que no recibió el tratamiento adecuado.

El presidente enfatizó que el caso se está investigando, para analizar si hubo algún tipo de negligencia.

Sin embargo, también responsabilizó al personal del hospital, en caso de que efectivamente la niña hubiese fallecido por falta de medicamento.

Vamos a suponer que en un hospital esté una niña o un niño y, aceptando sin conceder, que no tiene el medicamento, ¿qué sociedad somos si la enfermera, el médico, el director del hospital o cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida?", reflexionó.