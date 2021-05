AMLO acusa a EU de financiar a opositores a horas de reunirse con Kamala Harris

CDMX.- A unas horas de reunirse virtualmente con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer a Washington de intervenir en asuntos de los mexicanos por financiar a opositores a su gobierno.

Incluso aseguró que presentaría una nota diplomática ante la Embajada de EU, en protesta por la injerencia de ese país. La cancillería que encabeza Marcelo Ebrard confirmó que haría lo que ordenó el presidente.

En la acusación más seria que haya formulado contra el Gobierno estadounidense, AMLO externó ante versiones de que organismos de ese país dieron recursos a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que eso era "intervencionismo" y ameritaba la queja.

Lo anterior, en alusión a un reportaje del sitio Contralínea, según el cual MCCI recibió fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y de otros organismos.

"Si EU interviene y el dinero lo dieron en la Embajada, vamos a presentar una queja, porque eso no debe de ocurrir", dijo. Y pidió a la reportera de ese sitio que le entregara los documentos originales de su indagación periodística para fortalecer su queja ante la Embajada de Washington en México.

Me importa mucho por la injerencia del Gobierno de Estados Unidos, de ser cierto. No tengo duda de la actitud opositora y golpista de Claudio X. González (ex presidente de MCCI) y de otros, siempre han estado impidiendo que se avance", señaló.