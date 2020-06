AMLO acusa que sus opositores se han ido a quejar de él con el Papa Francisco

CDMX.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador acusó que sus opositores se han ido a quejar de él hasta con el Papa Francisco.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional de este viernes, el mandatario federal señaló que el embajador de México en el vaticano, Alberto Barranco, fue quien le informó sobre las quejas.

Según el Presidente, el funcionario le dijo que ha platicado con el Papa Francisco y éste le ha dicho que los opositores del Gobierno Federal lo han visitado.

Tengo que seguir hablando con empresarios, hay otros que son políticos, en sentido estricto no son empresarios (…) pero son los que andan haciendo labor, que van y me acusan con el rey, imagínense esas cosas, a quejarse con el rey de España, y les comento otras cosas, van también con el Papa, porque esto lo sé, porque me lo dijo el embajador nuestro, me informó que estuvo con el Papa, estuvo platicando y el mismo Papa le dijo: ‘aquí vienen a decirme cosas, y yo no creo lo que me vienen a decir’".