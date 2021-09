Ciudad de México.- El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es acusado de emprender una supuesta cacería en contra de expolicías que combatieron el narcotráfico en el 2015.

Iván Chávez Espejel, abogado de algunos de los expolicías federales que trabajaron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, explicó que la FGR obtuvo cerca de 60 órdenes de aprehensión contra los agentes federales.

Para el litigante no "hay duda de que se trata de una cacería de policías", bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos en el actual gobierno que denostó y desapareció la Policía Federal, impulsada por el expresidente Felipe Calderón.

Chávez Espejel aseguró que la FGR ha cumplimentado al momento 11 órdenes de aprehensión y que los expolicías federales detenidos fueron recluidos en los penales federales de Ciudad Juárez, Chihuahua; y de Buenavista, Michoacán.

Aún faltan por cumplimentar 32 mandamientos judiciales por el delito de homicidio doloso, en el caso Tanhuato, subrayó.

Reveló que las audiencias preliminares se llevarán a cabo este sábado y domingo en los mencionados penales federales. "No hay una prueba plena para acreditar qué policía disparó con qué arma, no va a haber forma de imputarles una responsabilidad particular, además algunos ni si quiera estuvieron en el tiroteo porque aparecen en la investigación, pero físicamente estuvieron únicamente de seguridad perimetral", comentó.