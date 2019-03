AMLO afirma que reunión con Kushner no fue 'en lo oscurito'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la reunión con Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y asesor de la Casa Blanca, la cual se realizó en la casa del co-presidente de Televisa, Bernardo Gómez, no fue "en lo oscurito", aunque no se registró en la agenda oficial del martes.

No fue en lo oscurito, fue público, creo que se les informó, ¿no? Bueno, cuando terminó el encuentro. También, imagínense, se informa antes y no se podía haber llevado a cabo.

En conferencia de prensa, el ejecutivo federal fue cuestionado sobre por qué realizar una reunión de ese nivel en la casa de un particular.

El presidente aclaró que no fue una reunión "del todo formal", tampoco –dijo- "fue un encuentro acartonado, sino que fue una plática y una conversación abierta", en la que cenaron alrededor de las 8 de la noche del martes y concluyó casi dos horas después.

Y añadió que se tomó la decisión en conjunto de todas las partes realizar el encuentro en la casa del directivo de Televisa.

Pero negó que vaya a pagar el favor a Bernardo Gómez, quien también forma parte de su consejo asesor empresarial.

No, no, no, si no es toma y daca la política, la política tiene que ver con principios, tiene que ver con ideales, y también no todo el que ayuda lo hace siempre por un interés.