CDMX. Hace un par de días, AMLO dio a conocer que una vez que termine su mandato en el 2024 se retirará de la vida política y se irá a vivir a Palenque, Chiapas, pero aseguró que hoy en día ya tiene un relevo .

Asimismo, dejó en claro que si todo sale bien al final de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador se jubilará pero no por ello dejará de opinar sobre lo que acontecerá en el país.

Ante ello dejó en claro que lo que más le da tranquilidad es que ya un relevo generacional hacia la Cuarta Transformación , situación que le debe preocupar a los otros partidos.