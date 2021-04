Ciudad de México.- El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó su aprobación para la ampliación de dos años del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, así mismo, aseguró que esta decisión es ‘constitucional’.

López Obrador comentó que con esta aplicación se podrán aprobar las leyes en contra de la corrupción ya que “urge”.

Ante la decisión tomada, López Obrador expresó que los “conservadores” han atacado a Arturo Zaldívar pues aseguran que con su aplicación “va a ser más de lo mismo”.

No se nos va a volver a presentar una oportunidad así, si no se amplia el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, va significar más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que significa al anterior régimen. Entonces no olvidemos, que estamos aquí para transformar, no venimos a que las cosas continúen igual. Han hecho los conservadores un escandaloso, una bulla con este asuntos, porque saben de lo que se trata”, defendió.