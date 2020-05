AMLO asegura que el 90% de las llamadas por violencia familiar son falsas

CDMX.- A pesar de los registros oficiales sobre el incremento de violencia durante el confinamiento por el Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 90 por ciento de las llamadas relacionadas con el tema son falsas.

En la conferencia de prensa mañanera de este viernes, AMLO fue nuevamente cuestionado sobre el problema documentado por la propia Secretaría de Gobernación, sobre al aumento de las agresiones contra las mujeres, sobre todo en el hogar.

En respuesta, el Jefe del Ejecutivo informó que la mayor parte de las peticiones de auxilio no son reales, tal y como ocurre con las comunicaciones que alertan sobre sabotajes en el Metro de la Ciudad de México.

Te voy a dar otro dato que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, eh, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo: el 90 % de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas, está demostrado", dijo.