AMLO asegura que manifestantes querían meterse hasta su habitación

"Ayer me mandaron a un grupo para provocar, que se meten al hotel y quisieron meterse hasta la habitación", acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que trataron de invadir su intimidad ante habitantes de esta comunidad, sobre la protesta que enfrentó anoche al llegar a su hotel de Ciudad Valles, en San Luis Potosí.

Les dije aquí estoy, no tengo yo porque protegerme con nadie, ustedes son unos provocadores, no respetan, ya vengo a descansar, no deberían de meterse en mi intimidad, yo no voy a meterme a la casa de ustedes, si alguien llega se mete a nuestra casa está invadiendo nuestra intimidad".