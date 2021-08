Ciudad de México.- El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que tratará de convencer a pobladores y ambientalistas sobre la operación de la presa El Zapotillo, en Jalisco, y en caso de una negativa, serán corresponsables de la falta de agua.

Voy a hablar con ellos y con los ambientalistas para ponernos de acuerdo, para ofrecerles una alternativa, es un gasto del Gobierno que no puede quedar en ruinas, pero no podemos hacer nada por la fuerza. Voy a decirles que, si no reiniciamos la obra, no se va comenzar, y ya en el sexenio no vamos a retomar el asunto, sólo crear unos bordos de protección para que no se inunden los pueblos. Pero quiero saber en definitiva qué podemos hacer y que compartamos la responsabilidad, porque si no se termina la obra no va haber agua ni para Los Altos de Jalisco, ni León", expresó.