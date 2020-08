AMLO asegura que videoescándalo de hermano es cooperación, caso Lozoya es corrupción

CDMX.- Aunque el Presidente López Obrador afirmó que pidió investigar a su hermano Pío que fue exhibido recibiendo dinero, insistió en que eso no es corrupción, sino una cooperación para su movimiento e incluso lo comparó con la Revolución Mexicana y a él mismo con Francisco I. Madero y Ricardo Flores Magón.

"Aquí estoy con Madero, él hizo la Revolución y a él le ayudaron", insistió, y luego afirmó que Flores Magón recibió aportaciones de Madero para un periódico que editó.

El Presidente de antemano liberó de cometer un delito a su hermano y a David León, ex coordinador nacional de Protección Civil y quien acababa de ser nombrado al frente de la distribuidora de medicamentos, pero dijo que pidió investigarlos.

Si un familiar mío comete un delito debe ser castigado, y yo también estoy en condiciones de declarar, no es la primera vez que lo haría, he estado muchas veces denunciando corrupción, y he estado también defendiendo, y he salido de la calumnia ileso", afirmó.