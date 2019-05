AMLO aseguró que no quiere convertirse en dictador o cacique

México.- En medio de una fuerte lluvia, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una asamblea ejidal para revisar el programa Sembrando Vida, en la que afirmó que no se va reelegir porque no quiere convertirse en un dictador o cacique.

Hay que aprovechar el tiempo, estos seis años, porque no voy a reelegirme, no voy a gobernar más tiempo por principios. Soy partidario del sufragio efectivo no reelección. No quiero convertirme en un dictador, ni siquiera en un cacique; quiero pasar a la historia como un gobernante que impulsó la democracia en México", expresó.