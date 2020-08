AMLO atribuye a la pandemia daños a su proyecto transformación

El Universal

Tecuala, Nayarit.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta tarde que la pandemia del Covid-19 es lo que más ha dañado a su proyecto de transformación del país, sin embargo, señaló que con una mano se está enfrentando la pandemia -que ha dejado más de 48 mil fallecidos- y con la otra se sigue con el proceso de transformación.

Al encabezar la ceremonia de entrega de acciones de mejoramiento urbano tras el paso del huracán "Willa" en 2018, el titular del Ejecutivo federal manifestó que, a pesar de la pandemia, seguirá con el proceso de limpiar de corrupción al país.

"Además de las resistencias de los que no querían dejar sus privilegios, no querían dejar de robar, se nos presentó esta pandemia que nos ha afectado, sobre todo porque muchos han perdido la vida y ha causado tristeza en los familiares de los que se nos han adelantado. Esto es lo que más nos ha dañado en este proceso de transformación, pero no podemos detenernos, tenemos que seguir adelante".

Acompañado por el gobernador Antonio Echevarría y por Román Meyer Falcón, titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el presidente indicó que si se limpia de corrupción al país se logrará el renacimiento de México "y mejorarán las condiciones de vida. Con una mano estamos enfrentando la pandemia y con la otra seguimos con el proceso de transformación".

