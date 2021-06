CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de las risas a las bromas sobre los resultados que obtuvo Morena en las elecciones 2021 del pasado 6 de junio.

Por varios días consecutivos, el tabasqueño ha presumido los triunfos electorales de Morena en las 11 gubernaturas que ganó, incluso en la Cámara de Diputados aunque perdió fuerza su partido.

Sin embargo, este viernes el Presidente de México ironizó sobre los resultados de su movimiento porque "le fue muy mal".

Nos fue tan mal, tan mal, dice AMLO sobre Morena

Yo nada más voy a seguir diciendo que nos fue tan mal, tan mal, tan mal, de que el movimiento al que pertenezco, de 15 Gubernaturas obtuvo democráticamente y legítimamente el triunfo en 11, nos fue muy mal, muy mal".

"Y en la Cámara de Diputados mal, mal, mal, mal, nada más ganamos 185 de 300 distritos, muy mal. Los del partido conservador avanzaron bastante", dijo el Mandatario mientras reía.

Calla sobre influencers que beneficiaron a PVEM

En contraparte, el jefe del Ejecutivo rechazó hablar sobre la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) a los influencers que promovieron al Partido Verde el día de la elección.

"Pues ese es un asunto de la Fiscalía, que ellos lo resuelvan, no voy a opinar, ya hablé bastante de lo de las elecciones, dije de que fueron elecciones limpias libres, que estoy satisfecho, no dejaron de haber algunos actos indebidos, violaciones eufemísticamente llamadas irregularidades pero nada que ver con las elecciones de Estado que llevaban a cabo los del partido conservador".

López Obrador acusó a sus opositores de robarle la Presidencia en el pasado.

"Ahora me da mucho gusto que cuando menos no están hablando de fraude o de elecciones de Estado, porque no tienen elementos", celebró.

(Información de Reforma)

HLL