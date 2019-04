AMLO comenta que corregirán los cobros de Guardia Nacional

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció y se disculpó por el error que cometió el martes pasado al negar que la iniciativa de Ley de la Guardia Nacional sí considera cobros a estados y municipios que requieran el apoyo del nuevo cuerpo de seguridad.

De acuerdo al portal de noticias Proceso, adelantó que el “error” será enmendado y será el gobierno federal el que asuma todos los costos de la Guardia Nacional.

López Obrador inició su conferencia de prensa haciendo referencia a este asunto sobre el que fue cuestionado ayer por uno de los reporteros que cubre la fuente presidencial.

Ayer mismo un compañero me preguntaba que por qué se iba a cobrar para tener la Guardia Nacional, por qué se le iba a cobrar a los estados, a los municipios; yo le dije que no era cierto. Y en efecto, él tiene la razón."

El documento de trabajo que se está analizando y discutiendo en el Congreso sí establece lo del pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, cosa que nosotros no estamos de acuerdo”.

Y añadió que también se equivocó al señalar que ni siquiera se habían enviado las leyes secundarias, mismas que fueron dadas a conocer el pasado 11 de abril por el Senado.

Tras darle la razón al periodista que ayer le indicó que la iniciativa de la Guardia Nacional consideraba el cobro a estados y municipios que solicitaran el apoyo de la Guardia Nacional, el mandatario indicó: “Ya se va a quitar para que no haya ninguna duda”.

Finalmente, refirió que cada que se detecté algún error, se irá corrigiendo para “no caer en la autocomplacencia”.

“Vamos a ir corrigiendo, vamos a que las cosas sean como son realmente, que no se oculte absolutamente nada. No nos importa ofrecer disculpas cuando nos equivocamos. Tenemos que rectificar y no caer en la autocomplacencia nunca”, subrayó.