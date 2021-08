‘Flamean’ comisionistas a AMLO, hacen paro y protestan

Los comisionistas del gas LP en la Ciudad de México salieron a las calles a protestar contra AMLO después del tope de precio que puso al combustible, situación que se complicado en los últimos días.

Durante la protesta le reclamaron haberlos excluido en la nueva política para fijar los precios del gas LP y quitarles ganancias, alegaron luego de una marcha por calles del Centro Histórico de la CDMX.

Los manifestantes aseguraron que antes recibían una comisión de entre 2.50 a 5 pesos por litro vendido, y ahora reciben 50 centavos.

Además, reclamaron que la nueva estrategia de distribución de combustible por parte del Gobierno, con la empresa de Gas Bienestar, golpeará su empleo e ingresos.

Cientos de comisionistas se plantaron ante la Secretaría de Gobernación y también intentaron llegar a Palacio Nacional, pero fueron contenidos con vallas y policías locales.

Los comisionistas agrupados en el "Gremio Gasero Nacional" citaron a una conferencia de prensa con trabajadores de la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

Lo que pedimos es que nos incluyan en sus arreglos y negociaciones con las empresas y en sus estrategias. Este precio no fue una ocurrencia, fue una estrategia y no estamos dentro de ella, y así no podemos trabajar", advirtió Raúl Cabral, representante de "Gremio Gasero Nacional".