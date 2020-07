AMLO confirma que proceso contra Lozoya comenzará este mediodía

Emilio Lozoya, ex director de Pemex, es acusado de: Operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho de acuerdo.

Lozoya fue extraditado a México y arribó la madrugada de este viernes.

El Presidente AMLO confirmó que las primeras diligencias comenzarán al mediodía.

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las diligencias en el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, comenzarán al mediodía de este viernes.

Asimismo, el mandatario federal dio a conocer que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) participará en el inicio de este proceso.

#FGRInforma Emilio "L" llegó a las 00:46 horas de este día, aplicándosele el protocolo correspondiente en el que el #MPF, le leyó sus derechos y le informó que se le estaban ejecutando las órdenes de aprehensión por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, y que quedaba detenido. — FGR México (@FGRMexico) July 17, 2020

Por su parte, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que el exfuncionario fue trasladado al Reclusorio Norte, pero debido a problemas de salud fue ingresado a un hospital privado.

Fue ingresado en este penal (Reclusorio Norte), pero fue trasladado inmediatamente después a un hospital privado por algunos síntomas y algunas molestias que presentó".

Según informó la Fiscalía General de la República, Lozoya presentó anemia desarrollada y debilidad general.

La familia del extraditado pidió, y se le autorizó, que un médico particular hiciera también una revisión, en la que encontró los mismos síntomas. Por lo que, el MPF ordenó su traslado a un hospital, donde permanecerá en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policiaca. — FGR México (@FGRMexico) July 17, 2020

Emilio Lozoya, ex director de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto, es acusado de: Operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho de acuerdo.

Crucial en caso Odebretch

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Sexta Región Militar, el titular del Ejecutivo federal acompañado del gobernador de Colima José Ignacio Peralta Sánchez, reiteró que la llegada de Lozoya Austin ayudará para saber más sobre el caso Odebretch.

"Qué ocurrió, por qué, a quiénes y a cambio de qué se entregaron sobornos en el caso Odebrecht. No tengo reporte sobre el estado de salud. No tengo esa información, sé que ya está en el reclusorio de la Ciudad de México y de que va a iniciar las diligencias al mediodía de hoy. Esto me lo informó el responsable de la Oficina de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que está convocado para participar en el inicio de este proceso", dijo AMLO.

Acompañado de su gabinete de seguridad, el presidente López Obrador reiteró que esta extradición es algo muy importante para seguir limpiando de corrupción al país, para que no haya repetición de estos casos.

Hechos vergonzosos, hasta hace poco México se caracterizaba por ser un país dominado por la corrupción política”, dijo.

