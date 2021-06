Ciudad de México.- El presidente López Obrador asegura que la consulta para enjuiciar a expresidentes no solo es un ejercicio legal, si no también moral.

"Yo propuse lo de la consulta porque considero que es un ejercicio importante, no sólo legal, sino moral. Si el periodo neoliberal causó un daño tremendo al país, es el peor de la historia de México, fue un proceso de degradación, de decadencia, de degradación progresiva, cómo no se va a revisar", argumentó el Presidente.



En la conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal acusó que a sus rivales no les gusta la democracia participativa, pues recordó que "los del bloque opositor" no quisieron que esta consulta se realizara a la par de la pasada jornada electoral: "Los del bloque opositor no aceptaron y por eso se cambió de fecha.



El Presidente indicó que pueden realizar las gestiones ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los ciudadanos puedan instalar por su cuenta mesas de votación, "puede ayudar la gente, todos", opinó.

Desprecian consulta para enjuiciar expresidentes

López Obrador manifestó que en el artículo de José Woldenberg "Los perros de Pavlov y la consulta", publicado en EL UNIVERSAL el pasado 22 de junio, el expresidente del IFE no le da la importancia y actúa con desprecio a la consulta.



"Ayer o antier [Beatriz Aldaco, escritora] le contestó a Woldenberg sobre un artículo en el que él niega lo de la consulta, no le da importancia y actúa con desprecio.

"El artículo de Woldenberg es apoyado por Rolando Cordera. Yo apoyo la argumentación de Beatriz Aldaco, por ejemplo, e invito a que se conozcan los textos, los dos, el de Woldenberg y el de Aldaco, y así ir debatiendo sobre este tema que es muy importante", insistió el Presidente.

(Información de agencia El Universal)

