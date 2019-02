Invita a involucrados a dialogar y a acudir a la ONU y a la Cruz Roja

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a las partes confrontadas en Venezuela a que se sienten a dialogar para buscar una salida pacífica y que no haya violencia, manipulación, confrontación y polarización.

A pesar de que reiteró que no busca involucrarse en un asunto que está muy polarizado porque "no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa", el presidente pidió en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que para atender el asunto de la ayuda humanitaria en Venezuela, que las autoridades acudan a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Cruz Roja y que no se politice este tema.

Voy a decirle algo importante: convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica, eso sí lo puedo hacer porque nuestra Constitución habla de la solución pacífica en controversias”, dijo.

Y reiteró su rechazo a la violencia como medio para tratar de lelgar a una solución.

No a la polarización, no a la confrontación, no a la manipulación, mucho menos a la violencia, esa es mi postura: solución pacífica al conflicto mediante el diálogo", expresó.

Relación con EU

Esto luego de que el gobierno de Estados Unidos pidió a México reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

No quiero meterme en esto es muy claro. México va a ser respetuoso de la decisión de otros pueblos y otros gobiernos", afirmó.

El Ejecutivo federal sostuvo que su administración mantiene relaciones de respeto con Estados Unidos y negó cualquier tipo de presión.

SIGUE LEYENDO