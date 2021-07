Ciudad de México.- El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó las sanciones impuestas por el INE al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León.

Mediante la conferencia el mandatario aseguró que tanto el INE como el Tribunal Electoral (TEPJF) no están haciendo bien las cosas.

Manifestó que desde que se decidió quitar la candidatura a Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón para las gubernaturas por parte de Morena de Guerrero y de Michoacán, respectivamente, ambos organismos electorales mostraron que “no son demócratas auténticos”.

Siento que no están haciendo bien las cosas en el INE y en el Tribunal, y no por ser candidatos o precandidatos de Morena a Guerrero y de Michoacán, mostraron que no son demócratas auténticos (…) No me da confianza estas decisiones la verdad, pero hay que respetarlos”, dijo.