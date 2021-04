Ciudad de México.- El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se defendió de las críticas después de su participación en la Cumbre de Líderes por el Clima.

El día de ayer, en la conmemoración del Día de la Tierra, López Obrador fue criticado por la activista Xiye Bastida y por la asociación Greenpeace.

Al terminar la conferencia del presidente de México, la activista perteneciente a la comunidad indígena mexicana Otomí-Tolteca, agradeció la invitación al evento y aseguró que al discurso de AMLO le hizo falta “ambición”.

Yo no quería venir aquí y leerles nuestras preocupaciones y demandas, porque si hubieran estado escuchándonos, ya sabrían cuáles son… Después de dirigirme hoy a los líderes mundiales en la Cumbre del Clima de Biden, mi padre me dijo que no se había sentido tan orgulloso y esperanzado en mucho tiempo. Me siento orgullosa de haber representado a México y a la juventud, especialmente cuando el discurso de AMLO se quedó corto en ambición”, expresó la joven.