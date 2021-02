AMLO deja caso de Félix Salgado acusado de abuso sexual a decisión del pueblo

CDMX. El presidente el País, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la candidatura a la gobernatura de Guerrero por Morena de Félix Salgado Macedonio, ya que tiene varias denuncias por abuso sexual, afirmando que "son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo".

Esto luego de que se le cuestionará si era o no adecuado que Salgado Macedonio contendiera cuando hay denuncias de abuso sexual en su contra.

Yo no tengo por qué opinar en este caso (...) No hay que meternos en eso, ya la gente, y si no la autoridad, pero pues sí es como para preguntar '¿de parte de quién?' (la denuncia), pero cuando hay temporada electoral se incrementa el número de acusaciones, de descalificaciones de todo tipo (...) Imagínense asuntos que tienen que ver con violación, este tipo de acusaciones son muy fuertes pero tampoco se puede hacer linchamientos políticos, o sea, dejarle el asunto, si es político, al pueblo", comentó López Obrador.