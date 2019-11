AMLO descarta reunirse con Sicilia; 'da flojera eso', dice

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con el líder del movimiento Por La Paz, con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, quien anunció una marcha para pedir un cambio en la política de seguridad, porque no quiere hacerle el caldo gordo a sus opositores, "da flojera eso".

Lo puede atender la Secretaria de Gobernación o Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, porque así como él tiene derecho a manifestarse y ser recibido como todos los ciudadanos, yo tengo muchas actividades y administro mi tiempo que es de todos".

"Imagínense que voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora, 'fifí', y nuestros adversarios dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores: el gran encuentro, cuántos días de notas en la prensa 'fifí' sobre la marcha y el encuentro para que me sienten en el banquillo de los acusados: 'Vilipendiado el presidente, hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades', da flojera eso".

#ConferenciaPresidente | Lunes 18 de noviembre de 2019 https://t.co/gxmDBxKca8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 18, 2019

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el Presidente dijo que respeta la movilización convocada por el poeta Sicilia, pero reiteró que no se regresará a más de lo mismo en el combate a la inseguridad.

"Adelante la protesta, desde luego no compartimos puntos de vista, eso es normal... Ahora si que lo que diga mi dedito, no, aunque hagan todas las manifestaciones, no vamos a regresar a la estrategia fallida que causó tanto daño, que enluto a México y todavía estamos padeciendo", dijo.