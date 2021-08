Ciudad de México.- El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desestimó la información de los medios de comunicación sobre la alza de contagios de COVID en niños y jóvenes a poco tiempo del regreso a clases presenciales.

Tan solo, durante la primera semana del mes de agosto, se han registrado mil 801 contagios de niños, según informó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños, y Adolescentes, columna que fue compartida por el presidente en la conferencia de prensa.

El Presidente dijo que al igual que en la vida hay que correr ciertos riesgos pues no podemos quedarnos encerrados.

Yo estoy optimista y vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños. Sí hay un contagio se le atienda rápido que se proteja a los demás que se les hagan pruebas, cuidarlos y tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados, no, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida no son como imaginaba…”.