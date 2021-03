AMLO acusa de racista a presidente del INE por burlarse de indígenas de Guanajuato

Campeche.- El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó que el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, es racista.

Durante una ceremonia de la Victoria de Chakán Putum en Champotón, Campeche, el mandatario aseguró que su gobierno combate el racismo, el clasicismo, la discriminación y se reivindica a los pueblos originarios.

Según detalló el medio Reforma, en el año 2015 se difundió una presunta grabación en donde Córdova se burlaba de la forma de hablar de un grupo de personas indígenas del estado de Guanajuato.

Había uno no te voy a mentir, te voy a decir como hablaba, y empieza a imitarlo con voz grave y burlona, ‘yo jefe gran nación Chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir aquí oh diputados para nosotros yo no permitir tus elecciones’”, había expresado el titular del INE.