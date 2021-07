Puerto Peñasco, Sonora.- El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró durante su gira por Sonora que "cree" que gobierna con hechos, por ello sobran las palabras.

Ayer durante su gira por el mismo estado, inauguró un estadio de béisbol en San Luis Río Colorado y se dio tiempo para batear.

"Ustedes lo perciben, no es necesario estarlo diciendo, sobran las palabras, y creo que se está gobernando con hechos", dijo López Obrador al encabezar un acto de presentación de programas sociales en el que desgranó las cifras de beneficiarios de becas, pensiones o apoyos a pescadores.

Un día después de que se puso a batear en un estadio de béisbol en San Luis Río Colorado y fue ponchado, el Presidente apareció cojeando de la pierna derecha para el evento al que acudieron la Gobernadora Claudia Pavlovich y el Gobernador electo, Alfonso Durazo.

El Secretario de Bienestar, Javier May, afirmó que de enero a junio se invirtieron más de 75 mil millones de pesos en programas sociales para más de 9 millones de personas y López Obrador explicó que estos apoyos se entregan de manera directa, pues no le gusta armar programas formales.

Me dicen 'vamos a echar andar este programa...' y no me gusta mucho eso de que tengamos programas, porque para tener un programa hay que tener al director del programa, y hay que tener a los subdirectores el programa, y a los jefes del departamento del programa, y a los asesores del programa, y las oficinas para el programa, y los viáticos para los que trabajan en el programa; y al final el presupuesto se queda en el aparato burocrático y a los pescadores no le llega nada", sostuvo.