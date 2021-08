Ciudad de México.- Después de que se diera a conocer que Ricardo Anaya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), dirigentes y legisladores de oposición acusaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de una supuesta cacería.

Por la mañana Anaya confirmó que ya le llegó un citatorio de la FGR para comparecer el jueves en el Reclusorio.

No le creo al Presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al Reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.

Tras el mensaje del panista, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Anaya y le pidió cumplir con el citatorio.

Que se presente, que dé la cara. El que nada debe, nada teme. Pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero. Se les hace fácil ¿no? decir: me persiguen, me persiguen. Mejor que vaya y que declare, y que demuestre que no recibió dinero y adelante", dijo en su conferencia mañanera.