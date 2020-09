AMLO exhibe panistas y priistas presuntamente relacionados a protestas en La Boquilla

CDMX.- El presidente López Obrador acusó a políticos del PRI y el PAN que apoyan las protestas en la presa La Boquilla de manipular a la gente para mantener sus negocios con el agua.

Aseguró que la cuota de agua para el estado está cubierta al 100%. Dijo que las protestas que dejaron el deceso de una mujer asesinada nacen de "intereses creados", y pidió que la ciudadanía no se dejase manipular.

Que la gente tenga toda la información, que no se deje manipular, porque la toma tiene que ver con un movimiento político y con u acarreo, no descarto que haya gente preocupada porque se puede quedar sin agua y tienen el legítimos derecho de defender el derecho al agua. No se dejen manipular porque los que encabezan este movimiento son gente muy afortunada en toda la extensión de la palabra, que no haya manipulación”, declaró durante la conferencia de prensa.