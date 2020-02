AMLO habla del feminicidio, ante reclamos por no abordar el tema

CDMX.- Ante los reclamos por los casos de feminicidios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde su Gobierno se enfrentará con toda la fuerza ese delito, al que consideró "inaceptable" y "aborrecible".

López Obrador fue cuestionado en su conferencia de prensa sobre el caso de Ingrid Escamilla, asesinada en la Ciudad de México, y los cuestionamientos de grupos feministas por la ausencia del tema de feminicidio en sus conferencias.

Agregó que es algo que se debe enfrentar todos los medios, toda la fuerza y las formas que tiene el Gobierno para evitarlo, además de que se castigue de manera severa.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video

Incluso, el Mandatario aclaró que su posicionamiento es que no se reformen ni los tipos y causales de ese ilícito.

López Obrador aseguró que se informará sobre lo que hace su Gobierno para combatir esos crímenes y seguir siendo consecuente con las causas que ha defendido.

Vamos a informar, todos los días trabajamos para esto, quisieran nuestros adversarios que cometiéramos un error (...), que me equivocara, y que dijera algo indebido o que se entendiera como algo ofensivo. ¡Uff! Se vuelve trending topic, no, no, no.