AMLO afirma que operativo de ayer no fue para detener al 'Marro'

CDMX.- Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo acontecido ayer en Celaya fue “una reacción” del crimen organizado.

A pregunta expresa sobre lo que pasó ayer por la tarde en Guanajuato, el mandatario explicó que es una medida tomada por la atención especial que están brindando al Estado, ante el alto índice de violencia.

Fue un acto de reacción de grupos de la delincuencia aparatoso, publicitario, propagandístico, pero sin mucha base social. Ya no es lo de antes. Y afortunadamente no pasó a mayores.

Aseguró que el objetivo de operativos en Guanajuato no era la captura de José Antonio Yépez, 'El Marro', líder del cártel de Santa Rosa de Lima, y que bloqueos de grupos de la delincuencia en Celaya fue una reacción aparatosa.

No fue un operativo con ese propósito, es que han habido tensiones, no tiene nada que ver con lo de Culiacán, es una cosa distinta.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, expuso sobre la cantidad de asesinatos en la entidad.

Agregó que algunos días, Guanajuato representa 15% de los homicidios en el País.

Pidió paciencia a los ciudadanos, porque, afirmó, están trabajando para que haya seguridad, con más elementos de la Guardia Nacional que en ningún otros Estado, además de trabajo coordinado con el Ejército y la Secretaría de Marina.

A continuación, pidió a la gente que participa en grupos criminales que ya no ayude a esas causas, y que mejor se apoyen en sus programas sociales.

Decirles que es el momento de deslindarse, de salirse, que no les conviene eso, no respaldar, no apoyar, no darle protección a los delincuentes. Que si tienen mucha necesidad, que nosotros ayudamos, que hay muchos programas ahora para el bienestar, para sus hijos, para ellos mismos, de distintas formas.