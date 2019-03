AMLO habla sobre corrupción y no sobre feminicidios en evento del 8M

Durante un evento en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, también conocido como 8M, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es más importante combatir la corrupción "y luego" la violencia contra las mujeres.

“Es muy importante este día, porque la lucha de las mujeres es la lucha de los hombres y es la lucha por la justicia y la igualdad. Como todos sabemos, se logró el día 1 de julio del año pasado un cambio importante que va más allá de un cambio de Gobierno, se trata de un cambio de régimen”, dijo López Obrador.

Durante el evento Mujeres Transformando México, y frente a un nuevo logo de la Presidencia de la República con la figura de mujeres importantes en la historia del país, el presidente acusó que la corrupción ha sido la causa primordial de la "desigualdad social y económica".

¿Acaso AMLO es sexista? ¿Prefiere otorgarle más recursos al besibol que a las mujeres víctimas de violencia? ¿Prioriza construir trenes a costa de estancias infantiles? ¿O es que la 4T se trata tan sólo de distribuir dinero para crear clientelas pero no para asegurar derechos? pic.twitter.com/fTqcQSYSQQ — Denise Dresser (@DeniseDresserG) 4 de marzo de 2019

De acuerdo con la agencia EFE, actualmente en México se asesina a una mujer cada 9 horas; sin embargo, en medio de un evento precisamente enfocado a la mujeres, López Obrador considero que primordial erradicar la corrupción, sin mencionar acciones concretas para proteger los derechos de las mujeres.

"Si discutimos sobre este tema, llegamos a la conclusión de que necesitamos acabar con la corrupción, limpiar de corrupción del país, desterrar la corrupción porque de esa manera vamos a tener más recursos para el bienestar […]. Entonces vamos a darle a ese propósito la prioridad que se necesita y luego, o al mismo tiempo, el derecho a las mujeres, y el derecho a la libre expresión de las ideas, el derecho al bienestar, el derecho a vivir y ser feliz en un país como el nuestro”, dijo.

'Por los derechos de las mujeres, ni un paso atrás'

En medio del evento, un grupo de legisladoras y activistas se manifestó con mantas para exigir legislar a favor de las mujeres, publicó Reforma.

#DiaInternacionalDeLaMujer



Para @MarthaTagle esta protesta fue importante ya que en estos casi 100 de gobierno de AMLO las mujeres no han figurado en su politicación



Video: @rafaelreporterohttps://t.co/K0yQl5pfJ8 pic.twitter.com/ccs0CcAWoR — El Sol de México (@elsolde_mexico) 8 de marzo de 2019

Encabezadas por la senadora de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, las mujeres se colocaron con una manta frente al presidente mientras daba su discurso.

Por los derechos de las mujeres. Ni un paso atrás", se lee.

Con respecto a la polémica por la legislación del aborto, el presidente prefirió no tomar postura.

"No podemos muchas veces, como quisiéramos pronunciarnos por alguna causa, un asunto, no lo podemos hacer, porque ese es un momento democrático y nosotros representamos a todas y todos los ciudadanos, de todas las corrientes, religiones, creyentes y no creyentes", dijo.

Respecto a apoyos a las mujeres, mencionó los programas sociales que benefician económicamente a las mujeres y llamó a los bancos a dar más créditos a ellas "porque son más trabajadoras y más honradas que el hombre".

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que aunque se ha avanzado mucho, aún falta trabajar por los derechos de las mujeres y detalló que en México el 66% de las mujeres aún sufren violencia de algún tipo.

Nos enfrentamos en una realidad en que las mujeres somos en muchas ocasiones presionadas para renunciar a nuestros derechos básicos”, alertó.

Agradeció al presidente haberla nombrado titular de Segob, siendo la primera mujer en ocupar este cargo.