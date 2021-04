VIDEO Captan a hijo de AMLO, José Ramón, vacacionando en lugar de lujo en EU

Aspen, Colorado.- José Ramón López Beltrán no predica con el ejemplo de su padre el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los principales críticos de los lujos que tienen algunos mexicanos. Su hijo prefirió irse de vacaciones de Semana Santa 2021 a un lugar de lujo en Aspen, Colorado.

Reforma publicó que José Ramón López Beltrán se encuentra con su familia en un resort y destino considerado de lujo, con exclusivos restaurantes y tiendas de moda.

En redes sociales fue cuestionado por ciudadanos, políticos y periodistas que el hijo del presidente de México no predique con el ejemplo de su padre.

Por ejemplo, en una de sus conferencias, el presidente AMLO criticó los lujos que se dan los mexicanos.

Ahorrar, cuidar el dinero, no al derroche, es un cambio en la forma de vida, en general, no al dispendio. No al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico", afirmó Andrés Manuel López Obrador.