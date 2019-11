AMLO justifica recorte a INE porque había 'burocracia dorada' 

Guerrero.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que había una “burocracia dorada” que ganaba hasta 300 mil pesos en el INE y sostuvo que aunque no lo quieran, se les recortará el presupuesto.

El Presidente afirmó que no puede haber salarios tan altos con tantas necesidades y presumió que todo lo que se ahorre será para el pueblo.

La Cámara de Diputados, con la mayoría de Morena, recortó el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE), que había solicitado 12 mil 493 millones 356 mil 325 pesos y al cual le quitaron mil 71 millones 562 mil 960 pesos, que equivale a 8.6 por ciento, esto para 2020 cuando deberán prepararse las elecciones del 2021.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, había advertido riesgos en su operación ante el que es el mayor recorte en su historia; no obstante, señaló que no se afectará la calidad de las elecciones.

El Presidente López Obrador le propinó un regaño a quienes abuchearon constantemente al Gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo, y de paso afirmó que él no va a perder el tiempo en politiquerías.

Ahora como ya vienen las elecciones en Guerrero ahí andan ya alborotados, se van a ir al carajo. No vamos a estar perdiendo el tiempo en politiquería, en ver cómo me acomodo, cómo me cuelo, cómo llego al cargo sin importarme el pueblo, ya ese político no sirve, el que no le tiene amor al pueblo no sirve para nada, y se va a ir a la historia, pero al basurero de la historia”.