AMLO minimiza hackeo a Pemex; no fue tan grave, afirma

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el intento ciberataque que fue objeto Pemex al señalar que no fue tan grave y además los "hackers" no lograron nada porque se está trabajando.

El domingo pasado, Pemex fue víctima de intentos de ataques cibernéticos, que fueron neutralizados oportunamente, pero que afectaron a menos de 5% de los equipos de cómputo de la empresa.

Pemex aseguró que la producción, abastecimiento e inventarios de combustible están garantizados, empero el ataque forzó a la compañía a apagar equipos de cómputo de sus empleados en todo el país, inhabilitando, entre otros, los sistemas de pagos, de acuerdo con cinco empleados de la compañía y correos electrónicos internos.

El presidente señaló que todos los días hay ataques cibernéticos a bancos, en todo el mundo, pero en el caso nuestro se subraya más.

El mandatario dijo que están buscando la forma de proteger la información de Pemex por lo que descartó que este ataque tenga consecuencias.

No va a suceder nada porque se está actuando bien. ¿Cuándo es que se caen los sistemas? Cuando se actúa con integridad, principios y honestidad no hay problema, no existe ningún problema no hay nada que temer.