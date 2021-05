Ciudad de México.- El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exhibió las tarjetas rosas del candidato priista a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza.

López Obrador justificó que tiene la obligación de denunciar cualquier acto de fraude electoral, “¡cómo creen que me voy a quedar callado ante la compra de voto!”, afirmó.

En la conferencia mañanera, el Titular del Ejecutivo federal rechazó que se trate de injerencia en el proceso electoral, pues dijo que todos los mexicanos tienen la obligación de hacer realidad la democracia.

A ver, para la gente, que el Presidente que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia no denuncie esto, porque es injerencia en lo electoral. ¿Qué no todos los mexicanos tenemos la obligación de hacer realidad la democracia? ¿Cómo creen que me voy a quedar callados si esto es lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una auténtica democracia? ¿Cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto?”, expresó López Obrador.Revira De la Garza a López Obrador