Ciudad de México.- El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como ‘El Jefe de Jefes’, y mencionó que si no tiene ‘ningún pendiente’ podría ser liberado por medio de la Ley de amnistía para reos.

El mandatario expresó que esta resolución sería a través de la Fiscalía General de la República (FGR).

En su caso, si se termina de revisar, este asunto corresponde a la Fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente, porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, y que si ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso”, declaró López Obrador desde Palacio Nacional.