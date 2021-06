Ciudad de México.- El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), inauguró una sección de la conferencia mañanera llamada “Quién es quién en las mentiras de la semana”, y desmintió un espionaje a periodistas.

Según aseguró el mandatario, esta información dada por el medio El Universal era “falsa” y pidió que presentaran pruebas.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal acusó que los medios "se ponen todos de acuerdo" para cuestionar a su gobierno sin pruebas.

Afirmó que en su administración no se espiará a nadie "y nunca lo hemos hecho".

Es falso. Ya hablé ayer que vamos a tener una sección de quién es quién en las mentiras de la semana y aquí vamos a dar a conocer, ya hasta la puedo inaugurar, porque no pones la noticia y la inauguramos, porque parece coro y se ponen todos de acuerdo para cuestionar al gobierno sin pruebas", dijo el presidente.

El Universal: Espionaje a periodistas. Es para amedrentarlos´. ¡Falso!. Nada más que va a ser cliente EL UNIVERSAL de la sección".

Si presentan pruebas, entonces no sólo iniciaríamos una investigación, sino se despide al funcionario que esté haciendo estas cosas. Ya no es el tiempo de antes, eso lo saben, lo que pasa es que ya no tienen elementos, no hay miga, entonces vuelan", dijo.

Este martes, el columnista de EL UNIVERSAL Javier Tejado Dondé denunció que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, ordenó espiar a columnistas, incluido él, por haber criticado la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Raymundo Riva Palacio informó en El Financiero que desde Palacio Nacional se solicitó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), investigar a periodistas de EL UNIVERSAL como Carlos Loret, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado y Salvador García Soto, por textos que han incomodado a la Cuarta Transformación.

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que no tiene caso espiar a los columnistas "sin son predecibles".

¿A quién supuestamente se le investiga, se les espía? Pues a casi todos, Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Salvador García Soto, Raymundo Riva Palacio. ¿Para que los vamos a espiar si son predecibles. Nosotros tenemos principios e ideales, no somos como ellos ni como sus jefes, no vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho".

"Segundo, ¿qué sentido, qué caso tiene si ya sabemos que están en contra de nosotros? Les digo algo con toda franqueza, no leo una columna de estos señores porque no hace falta, no la leo desde hace dos años. ¿Para qué voy a leer una columna si es un lugar común? Entonces no tienen ningún sentido estar pensando que los vamos a espiar, eso es falso".

¿Se podría investigar estas acusaciones?", se le cuestionó.

No tiene sentido, es falso. Es que este periódico se dedica a difamar y pertenece al hampa del periodismo y en el hampa del periodismo hay entre otras máximas de que 'la calumnia cuando no mancha, tizna'", aseveró.

Con información de Agencia EL UNIVERSAL

FRG