AMLO niega gastos de 16 mil pesos por un kilo de longaniza y otros similares

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que Presidencia gaste en alimentos onerosos -como longaniza de 16 mil pesos el kilo- y que además a él no le gusta el chorizo ni la moronga azul, sino la butifarra de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario se refirió al tema expuesto ayer en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, presentado por el senador panista Julen Rementería.

Ayer salió que aquí en presidencia íbamos a comprar chorizos de no sé cuánto, yo no como chorizo, es un alimento muy bueno, es extraordinario, soy más de la butifarra de allá de Jalpa, tampoco me gusta la moronga azul.