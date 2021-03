CDMX. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República volvió a tocar el tema sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, pero en esta ocasión afirmó que no 'descarta que se fabriquen delitos y víctimas' contra el candidato de Morena al Gobierno de Guerrero.

Para recordar, Salgado Macedonio fue acusado hace un par de semanas por el delito de violación. Hasta el momento suman 5 las acusaciones.

En una conferencia realizada por la mañana, López Obrador más allá de no dudar que se fabriquen delitos contra Salgado Macedonio aseguró que seguirá en su postura de que 'el pueblo es el que decidirá'.

“No podemos permitir los linchamientos políticos, no se puede permitir que haya linchamientos, hay un libro que les recomiendo sobre linchamientos políticos, durante el gobierno de Madero, es del Fisgón", comentó AMLO.

Asimismo, el mandatario aseguró que no impondrán a nadie, siendo el pueblo el que tiene la última palabra.

En este caso, que ya no lo voy a volver a tratar, lo que dije desde el principio: que decida el pueblo de Guerrero, porque no van a decidir las mujeres y hombres de Guerrero ¿por qué no aceptar el método democrático? ¿Porque imponer? Que querían que yo desde aquí descalificara como cacique, como gran elector, no, yo soy demócrata, es mandar obedeciendo, lo que diga el pueblo, en democracia es la mayoría la que decide, es el pueblo el que manda", aseguró López Obrador.