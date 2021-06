Ciudad de México.- El presidente López Obrador no recibirá a Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Invitó a que si tiene denuncias sobre ilícitos en la elección de esa entidad que mejor acuda a la Fiscalía General de la República.

“Si se trata de cuestiones judiciales se tienen que ventilar en la Fiscalía General, no (lo voy a recibir) porque no me corresponde”. “Es un asunto que tiene que ver con las elecciones para eso está el INE, el Tribunal Electoral y sí se trata de una acusación de un ilícito hay que acudir a la Fiscalía”.