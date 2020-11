AMLO no reconoce aún victoria de Biden

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reservó de dar su opinión respecto a las elecciones de Estados Unidos.

Aunque los medios ya dan como ganador a Biden, se abstuvo de reconocer el triunfo de ninguno de los dos candidatos.

El expresidente Felipe Calderón, por su parte, felicitó a Biden por su victoria.

Tabasco.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó pronunciarse respecto a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, a pesar de que otros gobernantes ya han felicitado al demócrata Joe Biden.

Desde Tabasco, donde se encuentra de gira, López Obrador dijo “no querer ser imprudente”, por lo que decidió no pronunciarse al respecto, menciona El Universal.

Vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno", comentó desde Villahermosa.

López Obrador enfatizó que “no tiene pleitos” con ninguno de los candidatos y que con ambos existe una buena relación.

“El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos. Y le agradecemos porque no ha sido injerencista y nos ha respetado. Y con el candidato Biden, lo mismo. Lo conozco desde hace más de 10 años que nos entrevistamos; le presenté una carta dándole a conocer el por qué de nuestro movimiento, de nuestra lucha, hablamos sobre la política migratoria, de modo que no hay malas relaciones. Solo que yo no puedo decir: 'felicito a un candidato o felicito al otro' porque quiero esperar a que termine el proceso electoral”, comentó.

Calderón felicita a Biden

Por su parte, el expresidente Felipe Calderón felicitó a Joe Biden a través de las redes sociales por su victoria electoral.

Felicidades a @JoeBiden por ser electo como el próximo Presidente de los Estados Unidos. Una buena noticia para los americanos, pero también para los mexicanos", tuiteó.

Junto con su felicitación compartió un par de fotografías de él con Biden.

Felicidades a @JoeBiden por ser electo como el próximo Presidente de los Estados Unidos. Una buena noticia para los americanos, pero también para los mexicanos. pic.twitter.com/8n6KP4Phuu — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 7, 2020

Tras declararlo el ganador en el estado clave de Pennsylvania, Biden superó los 270 votos electorales que necesitaba para ganar la presidencia. Aún no hay información oficial de las autoridades electorales, pero los medios señalan que la tendencia es irreversible. Aun así, Trump ha dicho que él ganó y acusa, sin tener prueba alguna, que le quieren robar la elección y que los demócratas están cometiendo fraude.

MCMH